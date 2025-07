Il soccorso alpino festeggia le nozze di Antonio e Manuela

Nella vita dei soccorritori c’è spazio anche per momenti di gioia, oltre ai tanti interventi e agli impegni. Ieri a Monticello Brianza, comune della BRianza lecchese, c’è stata una grande festa per il matrimonio di Antonio Pomoni, ex capo squadra di Premana del Soccorso alpino, Stazione di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Val Bognanco, escursionista ferita recuperata dal soccorso alpino - Escursionista salvata dal soccorso alpino. La donna si è infortunata ad una caviglia in alta Valle Bognanco nel pomeriggio di oggi, domenica 20 luglio.

Dispersi e feriti, salvati dal Soccorso alpino nella Valle Ferriere - Tempo di lettura: < 1 minuto Nella serata di ieri, a seguito di attivazione del Soccorso Alpino e Speleologico Campania – C.

Coppia di escursionisti stranieri salvata nella Valle delle Ferriere: intervento congiunto del Soccorso Alpino - Nella serata di ieri, a seguito di attivazione del Soccorso Alpino e Speleologico Campania - C.N.S.A.

Soccorso Alpino Valsassina Valvarrone in festa per il matrimonio di Antonio Pomoni - Sabato, l’ex capo squadra è convolato a nozze con Manuela in quel di Monticello Brianza MONTICELLO BRIANZA – A Monticello Brianza, nel cuore verde della Brianza lecchese, si è celebrato un momento spe ... Scrive msn.com

