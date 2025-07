Il Sassuolo ora accelera Arrivano Fadera e Koné

C’è aria di decollo per il mercato neroverde, a lungo in sonno ma pronto – finalmente – a prendere quota. Non siamo, o non saremmo, ancora al dunque, ma l’idea è che il tanto che gli uomini mercato neroverdi hanno seminato sia pronto al raccolto. Così, dopo l’arrivo di Walukiewicz, radiomercato dĂ in dirittura d’arrivo la definizione della trattativa che farĂ di Alieu Fadera, attaccante gambiano classe 2001 la scorsa stagione in forza al Como, cui il Sassuolo ha chiesto anche Yannick Engelhardt, classe 2001, 26 presenze la scorsa stagione con i lombardi. Atteso per domani, al massimo per martedi per le visite mediche, Fadera arriverĂ in prestito per 1 milione di euro cui il Sassuolo dovrĂ aggiungerne 10 per ricattarlo e al suo arrivo – quasi certo, a questo punto, si limano i dettagli – si aggiungerĂ anche quello di Ismael KonĂ©, centrocampista classe 2002 che arriverĂ dal Marsiglia, anche lui come Walukiewicz e Fadera in prestito oneroso (2 milioni) con dirittoobbligo di riscatto giĂ fissato a 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo ora accelera. Arrivano Fadera e KonĂ©

