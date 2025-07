Lajatico, 27 luglio 2025 – La pioggia ha un po’ di suspense agli oltre 10mila spettatori che ieri sera, sabato 26 luglio, hanno raggiunto Lajatico per la terza e ultima serata firmata Bocelli. Le gocce hanno sorpreso sul palco la soprano Juliana Grigoryan e Andrea Bocelli costringendoli a interrompere l’esibizione. Così nella platea, sono spuntati gli ombrelli, mentre altri spettatori hanno provato a cercare riparo sotto le tribune. Per fortuna il vento ha velocemente portato via le minacciose nuvole e dopo 15-20 minuti il concerto è ripartito saltando, a questo punto, l’intervallo che di fatto era giĂ stato appena consumato per cause di forza maggiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il saluto di Bocelli al Silenzio. La pioggia non ferma lo show. Riflettori sul gigante Brian May