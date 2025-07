il rimini in vendita imprenditore australiano pronto a prendersi il club

La bufera che si scatena su Rimini prende in fretta la via di Campobasso. Tanto da far tornare sui propri passi la famiglia Petracca che venerdì sera, in fretta e furia, sembra aver fatto dietro front. Chiudendo la porta alla società di Carate Brianza, la Building Company, per riaprirla alla Durant Wyot Capital, società australiana di cui è fondatore e managing director Jason Bennett. Società che al Rimini si era avvicinata i primi giorni di questo mese, aprendo una trattativa serrata a suon di documenti e conti. Trattativa che si era arenata nel momento in cui l’azienda lombarda aveva accelerato i tempi, promettendo di chiudere il prima possibile e pare senza troppe pretese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

