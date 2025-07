Il ricordo di Ibrahima | | Mi sentivo offeso Ma non potevo fare altro che vendere in spiaggia

+VIAREGGIO (Lucca) Una storia di riscatto, coraggio e volontà . Una storia che racconta la possibilità di cambiare, di netto, il proprio destino: è quella di Ibrahima Dieng (foto) che, dal lavoro come ambulante sulle spiagge, appena arrivato in Italia, è da più di vent’anni impiegato in un negozio di biciclette e attuale presidente dell’Unità migranti di Pisa, di cui fanno parte molti dei ragazzi che, ogni giorno, con in spalla la merce, lavorano sulla spiaggia viareggina. Ibrahima, che ricordo ha di quegli anni? "Mi ricordo come un negozio ambulante, dalla tanta merce che trasportavo. Ma era l’unica cosa che si potesse fare in attesa di qualcosa di più dignitoso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"Mi sentivo offeso. Ma non potevo fare altro che vendere in spiaggia"