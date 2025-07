Il rebus del Leoncavallo Bando comunale congelato E lo sgombero si avvicina

di Massimiliano Mingoia e Nicola Palma MILANO La strada che porta alla soluzione del caso Leoncavallo si sta facendo sempre piĂą stretta. Anzi, col passare dei giorni sta prendendo le sembianze di un vicolo cieco. Con lo sgombero ormai alle porte, difficilmente rinviabile dopo la vittoria in Tribunale dei Cabassi costata al Ministero dell’Interno un bonifico da 3 milioni di euro proprio per il mancato sfratto del centro sociale abusivo. Quando dodici giorni fa l’ufficiale giudiziario si è presentato per la centotrentatreesima volta in via Watteau per notificare l’ordine di rilascio dell’ex cartiera occupata dall’8 settembre 1995, ha dovuto prendere atto dell’assenza della forza pubblica e riprogrammare le operazioni al 9 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il rebus del Leoncavallo. Bando comunale congelato. E lo sgombero si avvicina

In questa notizia si parla di: leoncavallo - sgombero - rebus - bando

Leoncavallo, il Viminale chiede 3 milioni di euro alle Mamme antifasciste: «Colpa loro il mancato sgombero» - Per il Leoncavallo di Milano è l’ora dei conti. La Corte d’Appello ha stabilito che fosse il Viminale a pagare ai Cabassi, proprietari dell’edificio in via Watteau, 3 milioni di euro per il mancato sgombero.

Leoncavallo, il Viminale chiede alle Mamme Antifasciste i 3 milioni di euro pagati per il mancato sgombero - Lo scorso 26 marzo il ministero dell'Interno ha risarcito il gruppo Cabassi per oltre 3 milioni di euro su disposizione della Corte d'Appello di Milano per il mancato sgombero in 30 anni del Leoncavallo.

Leoncavallo, De Corato: “Bene la richiesta dello Stato per 3 milioni di danni. Ora lo sgombero” - “Leggo quanto avvenuto ovvero che lo Stato ha richiesto al Centro Sociale Leoncavallo un risarcimento pari a tre milioni di euro.

Il rebus del Leoncavallo. Bando comunale congelato. E lo sgombero si avvicina.

Il rebus del Leoncavallo. Bando comunale congelato. E lo sgombero si avvicina - Delibera attesa il 17 luglio, ma il giorno prima è scoppiato il caso Urbanistica. Da msn.com

"È un attacco a una risorsa di Milano". Anche la Cgil allo sgombero (rinviato) del Leoncavallo - L'ufficiale giudiziario ha rinviato al 9 settembre lo sgombero del centro sociale: la proprietà ha chiesto che sia presente la forza pubblica ... Scrive msn.com