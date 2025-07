Il racconto di Albertina Soliani | È una pastasciutta più esigente

"Non ho parole. – così Albertina Soliani, presidente dell’ Istituto Cervi – Non è una pastasciutta come quelle degli anni passati. È molto più esigente". E non basta ricordare la festa di 82 anni fa: "Oggi i nostri occhi, la nostra mente, il nostro cuore sono su Gaza, dove si muore cercando cibo. Il mondo è dominato dalla violenza e le parole non bastano più: l’orrore sta uccidendo anche la nostra umanità – racconta Soliani –. È crollata la tenuta etica e politica: serve un investimento massiccio in umanità, guidato dalla Costituzione e da una sorgente spirituale inesauribile". Secondo Soliani, "le nuove generazioni hanno bisogno di radici profonde, non di slogan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

