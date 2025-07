Alla fine dell’amichevole con la Cittadella Vis, davanti ai microfoni si è presentato Fabio Gerli (nella foto), fresco fresco di rinnovo contrattuale fino al 2028. "Ringrazio la società per questa fiducia rinnovata nei miei confronti, speriamo di poter raggiungere insieme nuovi traguardi. Qui nel ritiro di Fanano è terminata la prima settimana di lavoro, ci stiamo allenando molto bene, il mister ha idee forti e chiare e la squadra lo sta seguendo alla lettera. Speriamo di proseguire così e di fare sempre quello che ci chiede. In questo 3-5-2 mi trovo molto bene e spero di contribuire ancora al bene del Modena e che tutti insieme saremo in grado di fare una buona stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il protagonista. Gerli: "Il mister ha idee chiare»