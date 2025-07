Il progetto dell' Univr grazie al quale i materiali di scarto diventano bio-fertilizzanti da usare in agricoltura? ??

“Life Dimitra” è il progetto dell’UniversitĂ di Verona che punta alla creazione di bio-fertilizzanti attraverso il recupero e la valorizzazione degli scarti agricoli. «Si tratta - spiega una nota dell'ateneo scaligero - di un risultato concreto della ricerca scientifica, volto ad avvicinare. 🔗 Leggi su Veronasera.it

