Il prof José Luis Alonso Ponga in diretta su Canale Italia il 31 luglio | focus sul Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago

Il prestigioso Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago sarà protagonista di una diretta televisiva di rilevanza nazionale ed europea. L’appuntamento è fissato per mercoledì 31 luglio, alle ore 08:00, su Canale Italia, dove interverrà in collegamento il prof. José Luis Alonso Ponga, docente dell’ Universidad de Valladolid e tra i massimi esperti di cultura popolare e antropologia religiosa. A condurre la trasmissione sarà Massimo Martire. In collegamento da Francavilla Angitola ci sarà lo studioso Franco Torchia del Centro di cultura e tradizioni popolari francavillesi, promotore del Premio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

