Il genere dei giochi open-world rappresenta uno degli ambiti piĂą apprezzati e innovativi dell’industria videoludica contemporanea. Titoli come No Man’s Sky, Red Dead Redemption, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Skyrim hanno rivoluzionato il modo di concepire l’esperienza di gioco, offrendo ai giocatori la possibilitĂ di esplorare ambienti vastissimi e di vivere storie personalizzate in modo indipendente dalla linearitĂ tradizionale. Dietro a questa evoluzione si cela un’origine storica fondamentale, spesso sottovalutata: il titolo che ha dato il via a tutto è Elite. Sebbene possa sembrare semplice rispetto agli standard odierni, questo gioco del 1984 ha segnato una svolta epocale nel mondo dei videogiochi, ponendo le basi per lo sviluppo del genere open-world. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il primo gioco open-world: il titolo rivoluzionario che non conosci

