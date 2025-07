Il piano delle urgenze dell’alluvione 2024 In arrivo 31 milioni per 118 interventi

Il conto è salato: quasi 31 milioni. Per l’esattezza 30 milioni e 975.844 euro. Ovvero, più di metà dei 60 milioni messi a disposizione dal governo per far fronte ai danni dell’alluvione dello scorso settembre in Emilia-Romagna verranno utilizzati per il territorio della nostra provincia, colpito per la terza volta in poco più di un anno in maniera devastante: dalle frane in collina, a Casola Valsenio, Riolo Terme e Brisighella, fino ai disastri degli allagamenti in pianura, dalla zona di via Cimatti a Faenza di nuovo sott’acqua agli argini fragili del Lamone in Bassa Romagna, oltre ovviamente alla distruzione subìta da Traversara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il piano delle urgenze dell’alluvione 2024. In arrivo 31 milioni per 118 interventi

In questa notizia si parla di: milioni - alluvione - piano - urgenze

Alluvione, dal tetto della Malatestiana al Carisport: sbloccati 1,5 milioni per il ripristino di quattro edifici pubblici - A due anni dagli eventi alluvionali che il 16 e 17 maggio 2023 hanno colpito il territorio cittadino, l’amministrazione comunale di Cesena traccia un bilancio delle attività messe in campo per il ripristino e la messa in sicurezza di edifici pubblici, infrastrutture e aree danneggiate.

Il punto sulla ricostruzione post alluvione: dal Comune interventi già realizzati per 18,7 milioni - Il tema della ricostruzione post alluvione, i lavori realizzati dopo gli eventi del maggio 2023, quelli in corso e le progettazioni future per mettere in sicurezza il territorio forlivese sono stati al centro di un incontro pubblico svoltosi giovedì sera, in municipio, alla presenza del "Comitato.

Quasi 6 milioni di euro a favore delle imprese: la Camera di Commercio sostiene le aziende colpite dall'alluvione - “Abbiamo assicurato le risorse necessarie a chi, e penso soprattutto ai giovani, non ha mollato di fronte ai disastri delle alluvioni ma anzi, si è rinnovato, ha introdotto tecnologie nuove, ha investito per sostenere la propria presenza sul mercato.

Azienda di materassi multata per 3 milioni per "pubblicità ingannevole" in tv Vai su Facebook

Il piano delle urgenze dell’alluvione 2024. In arrivo 31 milioni per 118 interventi; Alluvione 2024. In arrivo oltre 6 milioni di euro per famiglie e imprese. Emanati i decreti di liquidazione per chi ha subito danni; Due anni fa l'alluvione: non dimenticare. Si continua a lavorare per la ricostruzione: programmati interventi per 2,7 miliardi di euro per quella pubblica (490 milioni per le somme urgenze). Portale con tutti i cantieri.

Il piano delle urgenze dell’alluvione 2024. In arrivo 31 milioni per 118 interventi - Si va dalle spese per gestire l’emergenza alle opere di sicurezza per i fiumi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Alluvione 2024, via libera ad altri 500 cantieri - Oltre 160 lavori previsti nel bolognese, 118 nel ravennate che furono le zone più colpite ... Come scrive rainews.it