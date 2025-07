Le note dei politici spesso e volentieri vanno lette dalla fine, dall’ultima frase, per comprenderne il vero messaggio. Vale anche per la nota vergata ieri pomeriggio dal segretario milanese del Pd, Alessandro Capelli, al termine di una videoconferenza con gli altri segretari meneghini dei partiti del centrosinistra: ".crediamo che questo sia il momento delle scelte condivise, prendendoci insieme il tempo necessario". Ecco, il Pd prende tempo, almeno fino a settembre, in vista della complicata scelta del sostituto dell’ormai ex assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, finito nel mirino dell’inchiesta della Procura sull’ urbanistica milanese e sui cui pende una richiesta di arresto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Pd dopo il vertice:: "Prendiamoci tempo". Sala frena sul rimpasto