Il patron chiede ai suoi una stagione più competiviva delle precedenti Vannelli | Puntiamo in alto La sfida del Terranuova

TERRANUOVA A Terranuova c’è chi non perde mai l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco, anno dopo anno. Mauro Vannelli è uno di questi. Il patron del Terranuova Traiana non nasconde l’emozione nel vedere i biancorossi che si apprestano a partecipare al terzo campionato di serie D nella storia del club, il secondo consecutivo. L’obiettivo della prossima stagione resta quello della salvezza, ma stavolta si punta ad evitare i play-out. "Ci auguriamo di dover soffrire molto meno - ha affermato Vannelli - La nostra commissione tecnica, composta da Donello Resti e dai suoi collaboratori, ha lavorato molto bene e con la giusta competenza scegliendo nuovi giocatori adatti alla nostra società ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il patron chiede ai suoi una stagione più competiviva delle precedenti. Vannelli: "Puntiamo in alto». La sfida del Terranuova

In questa notizia si parla di: terranuova - vannelli - patron - suoi

Il patron chiede ai suoi una stagione più competiviva delle precedenti. Vannelli: Puntiamo in alto». La sfida del Terranuova.

Il patron chiede ai suoi una stagione più competiviva delle precedenti. Vannelli: "Puntiamo in alto». La sfida del Terranuova - A Terranuova c’è chi non perde mai l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco, anno dopo anno. sport.quotidiano.net scrive