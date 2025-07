Il Passante ferroviario chiude | le stazioni sospese e come sarà riorganizzato il treno di Milano

Per quasi un mese, da lunedì 28 luglio a domenica 24 agosto, la circolazione del Passante ferroviario di Milano sarà sospesa fra Milano Rogoredo e Milano CertosaMilano Bovisa. Lo ha annunciato Trenord con una nota dove spiega le motivazioni dell'inconveniente e offre le alternative di viaggio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il Passante ferroviario chiude per un mese: i pendolari si organizzano La linea sotterranea che attraversa Milano sarà interessata da lavori di manutenzione fra 28 luglio e 24 agosto

Dal 28 luglio al 24 agosto 2025, il Passante ferroviario di Milano sarà temporaneamente chiuso per lavori di manutenzione straordinaria. Un intervento necessario, ma che avrà un impatto concreto sulla quotidianità dei pendolari, compresi quelli provenienti d

