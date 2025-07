Il Partito Democratico aderisce all' iniziativa Facciamo rumore per Gaza

Il Partito Democratico provinciale e cittadino di Piacenza aderisce con convinzione all’iniziativa promossa da Europe for Peace per «fare uscire la strage di Gaza dal silenzio», e invita tutta la cittadinanza a partecipare domenica 27 luglio, alle ore 22, a un momento simbolico di forte impatto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il Partito Democratico mobilita contro il blackout informativo Rai sui referendum - "Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia": è questo il titolo della mobilitazione indetta dal Partito democratico per lunedì prossimo 19 maggio alle 11,30 davanti alle sedi regionali della Rai "per protestare contro il black out informativo in corso sui referendum che si svolgeranno l'8 e 9 giugno prossimi.

Peculato e violazione delle norme elettorali: chiesti due anni e dieci mesi di carcere per Salvatore Gallo del Partito Democratico - Due anni e dieci mesi di carcere. È questa la richiesta di condanna presentata ieri, venerdì 9 maggio 2025, dal sostituto procuratore Valerio Longi per Salvatore Gallo, 85 anni, nome storico del Pd Torinese.

Presentato il Partito Liberal democratico - Andrea Marcucci torna a casa. Nato, politicamente, nel 1992 con il Partito Liberale, adesso si colloca nel mezzo ai due poli, dove corre un fiume del 10% di elettorato che la nuova formazione politica di Luigi Marattin si candida a conquistare mostrandosi rampante e dirompente.

Siamo fieri di poter avere nel nostro partito persone come Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre. In Italia non c’è posto per l’antisemitismo, lo combattiamo ogni giorno e continueremo a farlo. Vai su Facebook

Il Pd di Piacenza aderisce all’iniziativa “Facciamo rumore per Gaza” - Il Partito Democratico di Piacenza aderisce all'iniziativa "Facciamo rumore per Gaza" - Lo riporta piacenzasera.it

Situazione umanitaria nella Striscia di Gaza: Iniziativa del Circolo del Partito Democratico di Francavilla di Sicilia - Il 14 luglio scorso il Circolo del Partito Democratico di Francavilla di Sicilia ha protocollato presso il Comune una petizione popolare, nell’ambito dell’azione politica avviata a livello nazionale, ... Secondo gazzettinonline.it