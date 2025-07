Il Paradiso delle Signore 10 intervista esclusiva a Thomas Santu Enrico | Enrico si troverà ad affrontare un problema serio Il pubblico fa il tifo per Enrico e Marta

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza il prossimo 8 settembre, promette di essere ricca di sorprese, con nuovi personaggi, sviluppi inaspettati e colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Tra i ritorni piĂą attesi c’è quello di Enrico Brancaccio, interpretato da Thomas Santu. Nei prossimi episodi, Enrico e Marta Guarnieri finalmente potranno vivere il loro amore alla luce del giorno, lontani dai segreti e dalle ombre del passato. La coppia si trasferirĂ a villa Guarnieri, accogliendo nella loro nuova casa anche la piccola Anita, la figlia di Enrico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore 10, intervista esclusiva a Thomas Santu (Enrico): “Enrico si troverĂ ad affrontare un problema serio. Il pubblico fa il tifo per Enrico e Marta”

In questa notizia si parla di: enrico - paradiso - signore - thomas

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 5 maggio, finale di stagione: Mimmo salva la vita a Enrico - Nel prossimo episodio della soap in onda su Rai 1, Marcello e Roberto risolvono il dilemma su Tancredi: ecco cosa succederĂ nell'ultimo appuntamento della soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 maggio 2025, Gran Finale di Stagione: Enrico in pericolo ma Mimmo gli salva la vita - Ultimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore. La puntata conclusiva della nona stagione della Soap di Rai1 andrĂ in onda il 5 maggio 2025.

Rita svela Tancredi, Mimmo salva Enrico, e nasce in Il Paradiso delle Signore - La chiusura della settima stagione daily di Il Paradiso delle Signore ha regalato un finale sorprendente, lasciando il pubblico estasiato.

IL PARADISO DELLE SIGNORE 10 - INTERVISTA CON Thomas Santu: "Di Enrico mi piace che cerchi di trovare una soluzione in ogni situazione" Vai su X

"Io non sono una cantante però a casa mia la musica è sempre stata presente e da piccola suonavo il pianoforte". #IreneBattaglia ne Il paradiso delle signore 10” al via su Rai 1 dall’8 settembre, interpreta Marina Valli, l'elegante e sofisticata diva dei musicarell Vai su Facebook

IL PARADISO DELLE SIGNORE 10 – INTERVISTA CON THOMAS SANTU: “Di Enrico mi piace che cerchi di trovare una soluzione in ogni situazione”; Il Paradiso delle Signore, Thomas Santu: “Enrico è una sfida, insieme a Marta emozionerà . Ma il mio futuro è il calcio”; Il Paradiso delle Signore, ecco chi è veramente Enrico Brancaccio: Vita e Carriera dell'attore Thomas Santu.

Il paradiso delle signore 10, spoiler di settembre: brutte notizie per Odile ed Enrico, ecco cosa accadrà - Ne Il paradiso delle signore 10 ci saranno brutte notizie per due personaggi: Odile ed Enrico. Scrive chedonna.it

Il Paradiso delle signore 10, anticipazioni: Enrico bugiardo, Adelaide in difficoltà - Il Paradiso delle signore 10, anticipazioni: Enrico bugiardo, Adelaide in difficoltà Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore 10 in onda da settembre su Rai 1 rivelano che Enrico ... Riporta it.blastingnews.com