Il Papa molto preoccupato per Gaza schiacciata dalla fame

"Seguo con molto preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza dove la popolazione civile √® schiacciata dalla fame e continua ad essere esposta a violenze e morte". Lo ha detto il Papa all'Angelus. "Rinnovo il mio accurato appello al cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi e al rispetto integrale del diritto umanitario ", ha aggiunto Papa Leone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Il Papa, molto preoccupato per Gaza, schiacciata dalla fame

Gaza, Papa Leone XIV: ‚ÄúGravissima situazione umanitaria. La popolazione è schiacciata dalla fame‚ÄĚ - ‚ÄúSeguo con molta preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza dove la popolazione civile è schiacciata dalla fame e continua a essere esposta a violenze e morte‚ÄĚ. Scrive ilfattoquotidiano.it

Leone XIV: ‚ÄúPopolazione civile schiacciata dalla fame e esposta a violenza e morte‚ÄĚ - fuoco, liberazione degli ostaggi e rispetto del diritto umanitario‚ÄĚ. Secondo repubblica.it