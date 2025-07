Il nuovo lavoro di Lugano | raccogliere i bicchieri di plastica e intascare la cauzione di 2 euro Li chiamano accattoni

A Lugano Marittima, in Svizzera, li chiamano “accattoni”, almeno così fa il Corriere del Ticino. Sono i professionisti della cauzione del bicchiere di plastica che raccolgono i quelli utilizzati e non restituiti dopo la consumazione nei baretti del luogo. Funziona così: per ogni consumazione si paga una cauzione di 2 franchi per ogni bicchiere di plastica e 10 per ogni tagliere. Al cambio un franco svizzero vale 1,07 euro. Vale a dire che questi “operatori ecologici del terzo millennio” per ogni gita a Lugano Marittima possono guadagnare anche 100-200 euro a sera. E questa cosa in riva al Ticino evidentemente non è stata presa bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

