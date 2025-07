Tre stagioni a Cagliari, dal 2019 al 2022, con 45 presenze, due a Empoli (40) e una, la scorsa a Torino, con 30 gettoni tra campionato e Coppa Italia. Il suo settimo anno in Italia, Sebastian Wiktor Walukiewicz, lo festeggia a Sassuolo, complice il passaggio in neroverde formalizzato venerdi sera. È lui il primo volto nuovo del Sassuolo di Fabio Grosso edizione 202526, la cui batteria dei centrali – oggi ci sono Romagna, Muharemovic e Odenthal, quest’ultimo in odor di partenza – necessitava di rinforzi. Detto che prosegue la corte neroverde all’empolese Goglichidze, che i neroverdi potrebbero scambiare proprio con Odenthal, e che Carnevali e Palmieri non perdono di vista Bonini del Catanzaro, resta da aggiungere come gli uomini mercato neroverdi, una volta che il Torino ha proposto loro l’ingaggio del difensore polacco, non ci abbiano pensato due volte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il nuovo arrivo. Da Walukiewicz fisico ed esperienza