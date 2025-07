Il nostro civismo vero senza finzioni.

Ancora una volta, in vista delle elezioni, assistiamo al solito copione gi√† visto troppe volte. A destra come a sinistra sbucano liste ‚Äúciviche‚ÄĚ costruite a tavolino, solo per fare da stampella ai partiti. Non rappresentano territori, non nascono da percorsi autentici: sono liste civetta, concepite per moltiplicare simboli e voti, senza alcun radicamento reale. Troppo spesso, queste liste evitano persino la raccolta firme, grazie a escamotage e scorciatoie burocratiche. Un passaggio obbligatorio per tutte le vere forze civiche diventa, per loro, un ostacolo da aggirare. Con cavilli e forzature, ottengono privilegi che usano per impedire ad altri ‚Äď proprio a chi segue le regole ‚Äď di partecipare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

