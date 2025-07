Il Montevarchi riparte Livi | Inizia un nuovo corso

MONTEVARCHI Via ai lavori in casa del Montevarchi calcio. Simone Marmorini e i suoi ragazzi si sono, infatti, ritrovati ieri al Brilli Peri per dare il via ai primi test atletici cui seguirà la preparazione vera e propria a partire da domani. A margine del primo giorno di lavori in casa aquilotta si è tenuta, nel pomeriggio, una conferenza stampa di presentazione del nuovo corso. Il presidente Angiolino Livi è soddisfatto del lavoro fin qui portato avanti dalla società: "Il nostro stato d’animo è molto buono, siamo partiti con rinnovate ambizioni e abbiamo cercato di operare nel mercato in maniera molto oculata come del resto è stato fatto anche negli anni passati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

