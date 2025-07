IL MONDO NEL MIRINO – La Francia lascia le ultime due basi militari in Senegal

Cade uno dei simboli piĂą potenti del colonialismo francese in Africa. Parigi ha formalmente restituito le sue ultime due basi militari in Senegal, rimanendo di fatto senza postazioni permanenti nella parte occidentale e centrale del continente africano. Camp Geille, la piĂą grande nel territorio senegalese, e la pista all'aeroporto di Dakar, sono state riconsegnate in

