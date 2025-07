Il Modena alza i giri e convince Triplo Mendes 6 gol alla Cittadella

MODENA 6 CITTADELLA VIS MODENA 0 Modena: Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Ponsi, Santoro, Gerli. Magnino, Olivieri; Mendes, Caso. Entrati: Abiuso, Cotali, Defrel, Sarris, Cauz, Gliozzi, Pyythia, Niang, Di Mariano, Guiyong, Maran. All. Sottil. Cittadella Vis: Celenza; Sabotic, Calanca, Boccaccini; Carrozza, Dodaro, Mandelli, Manzotti; Orlandi; Caprioni, Calanca. Entrati: Diletto, Rovatti, Carretti, Beriga, Despaigne, Formato, Muzio. All. Gori Arbitro: Gianni di Reggio Emilia. Marcatori: 6’ pt, 22’ pt (rig.) 39’ pt (rig.) Mendes, 9’ pt Santoro, 5’ st Caso, 20’ st Abiuso Note: spettatori 700 circa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Modena alza i giri e convince. Triplo Mendes, 6 gol alla Cittadella

Parte il progetto per la Cittadella della Giustizia, il ministro Nordio a Modena: "Tempi brevi" - Una cerimonia presso la sede del Tribunale, alla presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha dato pubblicamente il via al percorso che porterà alla realizzazione della futura Cittadella della Giustizia presso il complesso immobiliare ex Manifattura Tabacchi, a seguito della recente.

Cittadella Vis Modena: celebrazione con l'effige della 'Bonissima' e premi sportivi - La consegna dell'effige di bronzo della 'Bonissima', simbolo della città di Modena, da parte del sindaco Massimo Mezzetti e dell'assessore allo sport Andrea Bortolamasi alla Cittadella Vis Modena è stato uno dei momenti più emozionanti della festa del club biancazzurro, che ha accolto amici, sponsor e autorità nella splendida cornice del Mammut Club.

Cittadella Vis Modena: conferme e cambiamenti nella rosa per la nuova stagione - Dopo aver ufficializzato il nuovo organigramma sportivo in continuità con quello della prima storica stagione di Serie D, in casa Cittadella Vis Modena sono cominciate le grandi manovre sulla rosa da affidare al confermato tecnico Mattia Gori.

MODENA CALCIO, 20 RETI NEL SECONDO TEST. MENDES FIDUCIOSO - Nel video, l'intervista a Pedro Mendes, Attaccante del Modena FC Il Modena non si è risparmiato nel suo primo vero test stagionale al Campo Lotta, travolgendo la Selezione della Montagna con un incred ...