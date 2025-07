Il ministro per il Pnrr in visita a Brugnato

Aree interne, ma anche dazi e Pnrr. Tanti i temi toccati dal ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, in visita ieri a Brugnato, uno dei territori inseriti nella Strategia nazionale per le aree interne. Alla presenza della deputata spezzina Maria Grazia Frijia, e di diversi sindaci e amministratori locali, il ministro ha illustrato il quadro degli investimenti messi in campo dal Governo per il rilancio delle aree interne, sottolineando le criticitĂ da superare e gli strumenti operativi giĂ disponibili, a partire dal Pnrr. "La settima rata ci verrĂ liquidata probabilmente domani – ha annunciato Foti – e ci porterĂ ad aver avuto erogati dall’Unione Europea 140 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ministro per il Pnrr in visita a Brugnato

Revisione del Pnrr: nessun cantiere fermo, assicura il ministro Foti - Con la revisione del Pnrr "non c'è un cantiere che si ferma, una tratta che non vada avanti, un intervento che sia sospeso": lo ha detto il ministro degli Affari europei, la Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, parlando alla Camera.

Valditara dà i voti alle scuole. Tour pesarese del ministro. Focus sui lavori fatti col Pnrr - Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara arriverà a Pesaro lunedì, per presenziare, alle ore 18,30 a Villa Caprile, alla cerimonia di Scuola Futura piattaforma ministeriale nata per supportare il personale scolastico e i territori nel mettere a frutto le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

