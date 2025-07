Alexandria Ocasio-Cortez, conosciuta anche con le iniziali AOC, è finita nel mirino della Commissione Etica della Camera dei Rappresentanti per la sua partecipazione al MET Gala del 2021. La Commissione Etica ha stabilito che la deputata democratica ha “accettato impropriamente dei regali” in relazione alla sua apparizione al famoso evento di beneficenza newyorkese. Secondo le regole della Camera, i membri del Congresso non possono accettare regali, favori, sconti o servizi, tranne in casi specifici previsti dalla legge. L’apparizione di AOC all’evento, il cui tema era: In America: a Lexicon of Fashion, aveva fatto molto discutere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il MET Gala 2021 è costato carissimo ad AOC: la multa, l’abito e la bufera politica dietro le luci scintillanti