Il messaggio anonimo e le chat tra Raoul Bova e Martina Ceretti | ora indaga anche la procura

Il " caso Raoul Bova " è finito sul tavolo della procura di Roma, che ora indaga per tentata estorsione ai danni dell'attore. Il nodo sono i messaggi privati dell'attore, inviati alla modella Martina Ceretti, che sono stati diffusi sul web e preceduti da un messaggio anonimo inviato allo stesso Bova, in cui veniva messo a conoscenza del fatto che le sue conversazioni private sarebbero state diffuse. Nel messaggio non c'erano richieste esplicite di denaro per bloccare l'uscita dei messaggi privati ma gli veniva riferito che se quelle conversazioni private fossero uscite lo avrebbero danneggiato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

