Il mega yacht da 100 metri della miliardaria austriaca e il ‘Pacha’ di Carolina di Monaco all’Argentario

Porto Ercole (Grosseto), 27 luglio 2025 – E’ tornato nel mare dell’ Argentario anche il Carinthia VII, il mega yacht da 100 metri che si era già visto in zona lo scorso anno. Stavolta però invece di dare fonda a Porto Santo Stefano come lo scorso anno ha scelto l’area davanti davanti a Porto Ercole ed è stato documentato da Artemare Club con la collaborazione dell’ormai “yacht hunter” del sodalizio Marco Nieto. Il Carinthia VII è stato costruito nel 2002, giga yacht di 97,2 metri, per la miliardaria austriaca Heidi Horten, conta sei ponti e può accogliere 12 ospiti in 8 cabine, sei sul ponte principale e le altre due sul ponte armatoriale, riservate all’armatore e a eventuali Vip. 🔗 Leggi su Lanazione.it

