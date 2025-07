Il marito di Laura Santi | Il nostro amore più forte della malattia Sognavamo un figlio

La donna, malata di sclerosi multipla, ha scelto il suicidio assistito: “Mi disse del suo male ma non ne sapevo nulla. Mi spiegò e le risposi: la affronteremo insieme”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il marito di Laura Santi: “Il nostro amore più forte della malattia. Sognavamo un figlio”

Laura Santi, il marito: “Ora è finalmente libera. Continuerò la sua lotta” - Perugia, 23 luglio 2025 – “Laura è morta col sorriso nel cuore. Era serena e sereno lo sono anche io”.

