IL MARCHIO DELLE CAMPIONESSE OLIMPICHE! L’Italia vince la battaglia campale con il Brasile e vince ancora la Nations League!

“ La pallavolo è un gioco semplice: 6 donne ricevono, alzano, attaccano e alla fine vince sempre l’Italia “. Verrebbe da parafrasare la celeberrima frase attribuita a Gary Lineker: ai tempi si parlava di calcio e ci si riferiva alla Germania, oggi si può tranquillamente impiegare l’adagio per esaltare la nostra Nazionale di volley femminile, che non si ferma più e sa solo trionfare. Imbattuta da 29 partite: lo scorso anno le azzurre conquistarono la Nations League e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, oggi hanno saputo replicarsi in Nations League, sconfiggendo il Brasile per 3-1 (22-25; 25-18; 25-22; 25-22) nella finale andata in scena a Lodz (Polonia). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IL MARCHIO DELLE CAMPIONESSE OLIMPICHE! L’Italia vince la battaglia campale con il Brasile e vince ancora la Nations League!

In questa notizia si parla di: vince - italia - nations - league

Il Bologna vince una storica Coppa Italia - AGI - Il Bologna ha vinto la Coppa Italia: con un gol di Dan Assane Ndoye al 53esimo minuto, la squadra di Vincenzo Italiano ha superato 1-0 il Milan ed è tornata a vincere un trofeo 51 anni dopo la Coppa Italia del 1974.

Finale Coppa Italia, il Bologna supera il Milan 1-0 e vince il torneo dopo 51 anni: la decide un gol di Ndoye - di Redazione Finale Coppa Italia, Milan Bologna finisce 1-0 per la squadra di Italiano: a decidere è un gol di Ndoye.

Coppa Italia, vince il Bologna: battuto il Milan con gol di Ndoye - Il Bologna ha scritto una pagina indelebile della sua storia calcistica conquistando la Coppa Italia 2024-2025, battendo il Milan 1-0 nella finale disputata allo Stadio Olimpico di Roma.

L'ITALIA vince la Nations League per il 2° anno di fila. Per il 3° anno negli ultimi 4 anni. Battuto in finale il Brasile 3-1. Trascinate da una straordinaria Antropova, le ragazze di Julio Velasco centrano la 29^ vittoria consecutiva. Sempre più nella LEGGENDA! #it Vai su X

Azzurre inarrestabili e stratosferiche. La Nazionale femminile di volley conquista la finale di Nations League. L'Italia vince 3-0 contro la Polonia ottenendo il 28° successo consecutivo. In finale affronterà il Brasile Vai su Facebook

Italia regina, azzurre vincono Nations League di pallavolo; Italia-Brasile LIVE; L'Italia batte il Brasile e vince la Nations League di volley: Antropova trascina.

L'Italia di Velasco è stellare! Batte in finale il Brasile e vince ancora la Nations League - In Polonia arriva la 29ª vittoria consecutiva per le azzurre che cedono il primo set, poi non danno scampo a Gabi e compagne e bissano il successo del 2024. Segnala gazzetta.it

L’Italvolley femminile trionfa in Nations League: rimontato e sconfitto il Brasile 3-1 - L'Italvolley al femminile fa la voce grossa e vince la Nations League 2025, la terza edizione nella sua storia, la seconda consecutiva. Da leggo.it