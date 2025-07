Il marchese ’contadino’ | La campagna mi rilassa Firenze all’inizio uno choc Carlo III? Un caro amico

di Antonio Passanese Lamberto Frescobaldi appartiene a una delle famiglie pi√Ļ antiche e prestigiose di Firenze, ma come il padre Vittorio prima di lui, √® una persona semplice, concreta, innamorata delle sue radici. Tre figli ‚Äď Vittorio, Leonia, che presto lo render√† nonno, e Carlo ‚Äď, la moglie Eleonora Boetani Nesi ("che √® un maresciallo e non d√† nulla per scontato"), e una vita costruita tra vigne, colline e memoria. Cresciuto in campagna, tra filari e valori solidi, Lamberto Frescobaldi, attuale presidente dell‚ÄôUnione Italiana Vini, ha scelto di portare avanti la tradizione di famiglia con lo stesso rigore ricevuto in eredit√†, ma senza mai smettere di guardare al futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Il marchese ‚Äôcontadino‚Äô: "La campagna mi rilassa. Firenze all‚Äôinizio uno choc. Carlo III? Un caro amico"

Solidariet√†, ecco la nuova campagna 5√ó1000 di Fondazione Caritas Firenze: ‚ÄúSe non scegli tu, lo far√† qualcun altro‚ÄĚ - ‚ÄúSe non scegli tu, lo far√† qualcun altro‚ÄĚ. √ą¬†volutamente uno slogan provocatorio, diretto ¬†e ironico quello scelto dalla Fondazione Caritas Firenze per la nuova campagna 5√ó1000, che per il 2025 si presenta con una comunicazione rinnovata nel linguaggio, nello stile e nel tono.

Solidariet√†, la nuova campagna 5x1000 di Fondazione Caritas Firenze - Firenze, 8 maggio 2025. ‚ÄúSe non scegli tu, lo far√† qualcun altro‚ÄĚ. E' volutamente uno slogan provocatorio, diretto e ironico quello scelto dalla Fondazione Caritas Firenze per la nuova campagna 5x1000, che per il 2025 si presenta con una comunicazione rinnovata nel linguaggio, nello stile e nel tono.

