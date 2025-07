il manifesto quadro di barbieri esposto al teatro verdi di pisa

Un manifesto che è anche un quadro, un’opera d’arte che parla al pubblico con linguaggio diretto e al tempo stesso simbolico. È il lavoro dell’artista pisano Francesco Barbieri, ora esposto all’interno del Teatro Verdi di Pisa. Nessuno in famiglia si era mai interessato all’arte. Eppure, in età adulta, Barbieri scopre una passione che gli cambia la vita. "È successo da sé", racconta l’artista (nella foto di Giampaolo Antoni). Barbieri comincia infatti a dipingere da autodidatta e, raggiunto un livello che lo soddisfa, inizia a collaborare con alcune gallerie – come "La Linea" di Montalcino – fino a ottenere grandi risultati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

