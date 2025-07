Il look da sirenetta conquista l’estate con le mermaid skirts che adorerai

C’è un trend che sta conquistando le passerelle, i social e i guardaroba delle trendsetter: le mermaid skirts con paillettes e perline. Ispirate all’estetica eterea delle sirene e alla voglia di brillare anche di giorno, queste gonne diventano il capo statement dell’estate 2025, perfette per chi vuole un look scenografico ma incredibilmente attuale. Corte o lunghe, le gonne a sirena ornate con perline, jais, microcristalli e paillettes riflettenti reinterpretano l’idea di glamour estivo con un tocco di mistero marino. Il taglio è sempre lo stesso: aderente sui fianchi, si apre leggermente sul fondo, disegnando una silhouette morbida e fluida, che richiama il movimento dell’acqua. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il look da sirenetta conquista l’estate con le mermaid skirts (che adorerai)

Corsi di specializzazione Indire: esclusi i triennalisti dalle assunzioni con Mini Call veloce in estate 2025 - I docenti triennalisti resteranno esclusi dalla prossima Mini Call veloce di agosto 2025, a causa dei ritardi nella partenza dei corsi di specializzazione Indire.

L'Estate nei tuoi occhi 3, svelati data di uscita e teaser trailer dell'ultima stagione - Come anticipato già dallo scorso anno, su Prime Video torna l'acclamatissima serie teen drama L'estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) con la terza stagione.

L'Estate dei Segreti Perduti: trama, teaser trailer e data di uscita della serie mistery thriller Prime Video - In arrivo su Prime Video una nuova serie tv rivolta a un pubblico giovanile (e agli amanti dei gialli).

Cate Blanchett Wears a Corset Top Covered in Real Seashells - Cate Blanchett attended The Serpentine Gallery Summer Party 2025 on June 24 in London wearing a corset top covered in real seashells and pearls. Lo riporta instyle.com