Il lituano Jakstas per l’OraSì | Felice dell’opportunità

Sarà il lituano Rolandas Jakstas lo straniero dell’OraSì. Tramontata la pista Michalis Kamperidis, visto che il greco chiedeva un ingaggio troppo, la dirigenza ha virato sul 33enne che vanta una lunga esperienza in Europa, l’ultima in serie B francese al Caen. Jakstas è un’ala grande e non un pivot di ruolo, ma ha le caratteristiche richieste da coach Auletta, ovvero dinamismo e buon tiro da fuori. Dopo molte stagioni giocate nel campionato lituano si trasferisce in Svizzera all’Oberhoffen poi inizia una lunga esperienza in Spagna tra Caceres, Oviedo, Coruna, Alicante e San Sebastian. Nella scorsa annata ritorna in patria al Telslai dove gioca qualche mese per poi trasferirsi al Caen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

