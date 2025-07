«Io esisto per quello che rappresento, non per quello sono», si lamenta Roberto Saviano. Ma chi lo avrebbe condannato a un’esistenza da «prigioniero», se non la sua narcisistica ambizione di sgominare le tenebre? E intanto, comunque, gira l’Italia col suo spettacolo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il lagnoso «recluso» che vive in tv e nei teatri