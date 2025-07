Il Kit per avviare l’anno scolastico | tutte le procedure con 157 documenti già pronti all’utilizzo

Tutte le procedure per l’avvio dell’anno scolastico, con 121 circolari e documenti giĂ pronti e 36 moduli per il “Piano Estate”. Il tutto è compreso nel numero 32025 della rivista trimestrale digitale “Gestire la scuola”, curata da Angelo Prontera e rivolta a dirigenti scolastici, DSGA, figure intermedie e a tutto il personale delle istituzioni scolastiche, . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola materna a rischio: “Solo 7 iscritti per il prossimo anno scolastico” - BRINDISI - Torna l'incubo chiusura per la scuola materna del quartiere La Rosa di Brindisi. Con soli sette iscritti previsti per l'anno scolastico 2025-2026, ben al di sotto della soglia minima di 18 alunni, l'istituto rischia di non ottenere l'autorizzazione per l'apertura della sezione.

Guida per gli Amministratori di Google Workspace nelle scuole: adempimenti di fine anno scolastico - Alla fine dell’anno scolastico, gli amministratori di Google Workspace nelle scuole devono seguire una serie di passaggi cruciali per garantire una corretta gestione dei dati e una transizione fluida, in conformità con il GDPR e altre normative sulla protezione dei dati.

Cerimonia inizio anno scolastico 2025/26: domande scuole entro il 12 giugno. CIRCOLARE - Nel mese di settembre, tornerà come da tradizione la Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico. L’evento si svolgerà alla presenza delle più alte cariche istituzionali, accanto a figure rappresentative del mondo culturale, sportivo e dello spettacolo, con l’obiettivo di celebrare la scuola e tutti i suoi attori: alunne e alunni, docenti, personale amministrativo e dirigente.

Ripartono le procedure per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026. Alla misura si aggiunge la nuova procedura per la fruizione dell’agevolazione tariffaria sull’acquisto di abbonamenti mensili del TPL in favore de Vai su Facebook

