Il gruppo paramilitare Rapid Support Forces ha annunciato il proprio governo parallelo in Sudan

In Sudan, la coalizione guidata dalle Rapid Support Forces (RSF) ha annunciato la formazione di un governo alternativo, volto a contrapporsi a quello ufficiale, che inevitabilmente porterĂ a ulteriori tensioni e divisioni nel Paese. La coalizione sostiene di voler creare un «Sudan democratico, laico e decentralizzato». Il politico sudanese Mohammed Hassan Osman al-Ta'ishi ricoprirĂ la carica di primo ministro. La coalizione ha dichiarato: «In occasione di questo traguardo storico, il consiglio direttivo porge i suoi saluti e le sue congratulazioni al popolo sudanese che ha sopportato per decenni le fiamme di guerre devastanti.

Il gruppo paramilitare Rapid Support Forces ha attaccato Port Sudan, attuale sede del governo - Ieri il gruppo paramilitare Rapid Support Forces (Forze di supporto rapido) ha sferrato un attacco con dei droni avente come obiettivo Port Sudan, cittĂ portuale nel nord-est del Paese sulle coste del Mar Rosso.

