Il grande jazz Musiche dal mondo al castello visconteo

Le note del jazz risuonano al Castello Visconteo di Legnano. Per l’ultima tappa del mese di “ JAZZaltro “, la manifestazione che dal 2010 porta i suoni e le musiche del mondo tra le province di Varese e Milano, questa sera (sempre alle ore 21) ci si sposta a Legnano, in collaborazione con il Comune di Legnano e nell’ambito del palinsesto di eventi La Bella Estate, si esibirĂ il Vince Abbracciante Connections Quartet, formazione composta da quattro jazzisti di talento dall’impronta profondamente melodica e di grande potenza espressiva. Vince Abbracciante (fisarmonica), Aldo Di Caterino (flauto), Carlos Buschini (basso acustico) e lo special guest Achille Succi al clarinetto basso e al sax alto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il grande jazz . Musiche dal mondo al castello visconteo

“Musiche dal Mondo” Mercoledì 23 luglio ore 21.30 presso Il Castello di San Ruffino nel borgo di San Ruffino Select Cvartet - Viorica Agafita e Vasile Prepelya (violini) - Efim Pinzar (contrabbasso) - Mihail Agafita (chitarra) Musiche di Piazzolla, Stin Vai su Facebook

Il giovane barese Aldo Di Caterino è un autentico virtuoso del flauto, un artista e compositore originale.

