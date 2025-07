Il Governo si attivi per la liberazione di Antonio Mazzeo | il sindaco Basile convoca la giunta

Preoccupazione per l'intervento dell'esercito israeliano sulla nave Handala salpata il 20 luglio per portare aiuti umanitari a Gaza.Il sindaco della CittĂ di Messina, Federico Basile, ha annunciato per domani la convocazione di una seduta urgente della Giunta Comunale. Contestualmente, chiederĂ . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Caro sindaco Basile, le opere compensative non sono funzionali né al ponte né alla città ma solo al silenzio - Caro Sindaco l’ho vista sorridere compiaciuto, troppe volte, durante la riunione di venerdì con l’amministratore della società Stretto di Messina nella stanza che lei occupa per essere il sindaco di tutte e tutti, anche di coloro che non sorridono affatto e temono, ogni giorno e ogni notte, di.

Gli studenti della San Francesco di Paola premiati per il cortometraggio “Re-Make”: ricevuti a Palazzo Zanca dal sindaco Basile - Il sindaco Federico Basile ha incontrato oggi pomeriggio, lunedì 19 maggio, a Palazzo Zanca, le studentesse e gli studenti dell’Istituto Comprensivo “San Francesco di Paola”, accompagnati dalla dirigente scolastica Renata Greco.

Chiaravalloti rimpasta la Giunta dopo che Basile ha deciso di dimettersi per formare un nuovo gruppo. Riverso: "Fallimento politico, il Comune non è un feudo privato" Vai su Facebook

"Il Governo si attivi per la liberazione di Antonio Mazzeo". il sindaco Basile convoca la giunta

