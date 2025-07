Quartiere generale che vinse nel 2020. non si cambia. "La localizzazione è la stessa, ma a parte la scaramanzia questo era il luogo ideale per la logistica e l’organizzazione. Sarà un comitato elettorale di dialogo e confronto con le tante realtà che incontreremo in questi due mesi". L’ingresso, ieri, del governatore Francesco Acquaroli alla sede della Baraccola di Ancona è puntuale e richiama gli applausi dei tanti alleati di centrodestra e simpatizzanti presenti. A domanda sull’inchiesta Affidopoli, Acquaroli mantiene la linea: "Vorrei parlare di programmi". E allora, nell’elencare i traguardi, dice: "Cinque anni fa eravamo una scommessa, ora ci presentiamo con i fatti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il governatore inaugura la sede. E pensa già a un grande evento