Un tentativo di ricatto dietro alla diffusione degli audio privati dell'attore Raoul Bova e della modella 23enne Martina Ceretti? Lo ipotizza la Procura di Roma che ha aperto un'inchiesta per tentata estorsione. L'attore avrebbe ricevuto un messaggio anonimo che minacciava la pubblicazione delle conversazioni, riporta Repubblica. Un sms da un numero sconosciuto in cui non si parlava di soldi ma, secondo quanto riportato, ma il senso della richiesta sarebbe stato chiaro. Bova non avrebbe risposto al messaggio. Pochi giorni dopo audio e testi delle conversazioni affettuose tra i due, finiti al centro del gossip estivo, sono stati diffusi da Fabrizio Corona, nel suo podcast Falsissimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il gossip si tinge di giallo. Si indaga sugli audio rubati a Bova: "Estorsione"