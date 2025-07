2025-07-27 14:00:00 Breaking news: Anthony Elanga ha segnato il suo primo goal del Newcastle con il primo attacco delle Magpies per mettere in vantaggio la squadra di Eddie Howe dopo sei minuti della loro amichevole pre-stagione contro l’Arsenal al Singapore National Stadium di domenica. L’ala Elanga, che si è unita per £ 55 milioni da Nottingham Forest all’inizio di questo mese, ha incontrato la croce di Sandro Tonali da destra con uno sciopero per la prima volta sfregiato all’interno della scatola al suo primo inizio per il suo nuovo club nel culmine di una mossa liscia. L’obiettivo è stato il primo arsenale che ha concesso in pre-stagione in seguito alla loro vittoria dominante per 1-0 su Milano nella stessa ambientazione di mercoledì e ha rappresentato una risposta incoraggiante da Newcastle a seguito del loro 4-0 di thrashing al Celtic sabato scorso, quando Elanga è stato vivace dopo essere arrivato come un sostituto a metà tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il goal Elanga apre il punteggio a Singapore