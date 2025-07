Il giovane autore ternano Lorenzo Viali | Voglio raggiungere più persone possibili e far provare emozioni

Nato nel 2002 a Terni, Lorenzo Viali – al secolo Flavio, è un giovane scrittore poliedrico, che spazia tra più forme espressive e generi, e che ha da poco pubblicato il libro “Il fu Italo Matteucci”, avvincente romanzo di formazione che coniuga storia, amicizia e ribellione, ambientato durante. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: giovane - lorenzo - viali - autore

Lorenzo Sardelli, chi è il giovane brianzolo selezionato tra i migliori ricercatori under 35 - Tra i migliori ricercatori under 35 in finale al premio nazionale GiovedìScienza c'è anche un brianzolo.

Milano, il 21enne Lorenzo Veduti morto per “infarto”, era membro del Canova Giovane, l'associazione: "È stato un punto di riferimento" - Lorenzo faceva parte del Canova Giovane, un'iniziativa del Canova Club, un'associazione che riunisce manager, professionisti e imprenditori, dedicata ai giovani tra i 25 e i 35 anni Il 21enne Lorenzo Veduti è morto a Milano per un presunto infarto.

Lorenzo Rastelli morto a Roma dopo l'incidente tra monopattino e auto, il giovane calciatore aveva 17 anni - Lorenzo Rastelli, giovane calciatore di 17 anni, è morto a Roma in un incidente stradale: un'auto lo ha travolto mentre viaggiava su un monopattino

Il giovane autore ternano Lorenzo Viali: “Voglio raggiungere più persone possibili e far provare emozioni”; Il romanzo sull’Italia antifascista del 22enne ternano Lorenzo Viali conquista Hollywood; Vandalismi al cimitero dell'Arcella, l'autore: «Provo molta vergogna, ho voglia di ricominciare».

Un romanzo sull’Italia antifascista conquista Hollywood: è “Il fu Italo Matteucci” del 22enne ternano Lorenzo Viali - Un romanzo sull’Italia antifascista conquista Hollywood: è "Il fu Italo Matteucci" del 22enne ternano Lorenzo Viali ... Scrive politicamentecorretto.com

“Il fu Italo Matteucci” di Lorenzo Viali: un Romanzo civile che parla ai lettori di oggi - “Il fu Italo Matteucci” di Lorenzo Viali è un romanzo di formazione che esplora identità negate, amori proibiti e guerra interiore in un’Italia dominata dalla dittatura fascista. Secondo spettegolando.it