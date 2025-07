Il giorno in cui il calcio sfidò Hitler | la vera storia dietro Fuga per la vittoria

“Fuga per la vittoria” del 1981, diretto da John Huston, è liberamente ispirato alla “partita della morte” tenutasi a Kiev il 9 agosto 1942 tra una mista di calciatori di Dynamo e Lokomotiv e una squadra composta da ufficiali dell’aviazione tedesca Luftwaffe. Tuttavia, la realtĂ storica presenta significative differenze rispetto alla versione cinematografica. Nell’autunno del 1941, dopo che le truppe tedesche presero il controllo della capitale ucraina, un imprenditore locale di nome Josef Kordik ebbe l’idea di creare una nuova squadra di calcio. Raccolse i migliori atleti rimasti in cittĂ , tutti ex membri delle principali societĂ calcistiche locali, Lokomotiv e Dinamo, che ora si trovavano senza lavoro a causa della guerra. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il giorno in cui il calcio sfidò Hitler: la vera storia dietro “Fuga per la vittoria”

In questa notizia si parla di: calcio - fuga - vittoria - giorno

