Il generale Vannacci umilia Macron | Gli piacciono gli schiaffi

Scatenato, come sempre, il generale Roberto Vannacci, che è stato accolto da un folto pubblico di amministratori e simpatizzanti leghisti in Toscana. Il teatro è quello della Versiliana, a Marina di Pietrasanta, dove è stato intervistato da Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale. Vannacci ne ha per tutti e tutto, a partire dalla difesa del voto contrario della Lega al piano europeo "ReArm": "Non è un rafforzamento reale delle forze armate, ma un trucco per rilanciare l’economia tedesca e in parte quella francese", spiega. E rincara: "Le nostre forze armate sono reduci da trent’anni di abbandono", rimarca il generale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il generale Vannacci umilia Macron: "Gli piacciono gli schiaffi"

Lega, il generale Vannacci pronto a diventare il vice di Salvini: per lui un posto d’onore - Sotto il titolo eloquente di “Organizzazione del movimento”, il Consiglio federale della Lega si prepara a formalizzare una scelta destinata a far discutere: il prossimo 15 maggio, Roberto Vannacci sarà nominato uno dei quattro vice segretari del partito.

Generale Vannacci, "candidato governatore per il centrodestra" -  Roberto Vannacci candidato del centrodestra per le regionali in Puglia. Al momento la proposta lanciata ieri dal coordinatore regionale della Lega, Napoleone Cera- pare fatta soprattutto per smuovere un po’ le acque nel campo del centrodestra, che ancora sta sfogliando la margherita nel tentativo di trovare un candidato competitivo.

Lega Salvini: la scalata del generale Vannacci - Una scalata alla Lega rapida, da vero generale stratega, quella di Roberto Vannacci neo numero due del partito guidato dal leader Matteo Salvini, vicepremier.

Il generale Roberto Vannacci, 56 anni, è in pensione dallo scorso febbraio dopo aver versato – riferisce lui – 44 anni di contributi e usufruito delle maggiorazioni previste per chi ha servito nei corpi speciali Vai su Facebook

