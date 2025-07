Il gaucho Vico saluta Faenza | Quattro anni stupendi

Sebastian Vico saluta i Raggisolaris dopo quattro anni. Nella lunga e vincente carriera della 39enne guardia argentina, vera e propria icona del terzo campionato nazionale con quattro promozioni conquistate e due Coppe Italia in bacheca, quella faentina è stata una delle più significative e non soltanto per le soddisfazioni raccolte in campo in quattro campionati dove spesso ha segnato canestri decisivi. Faenza è infatti la città dove la famiglia Vico ha deciso di vivere dopo tanti anni in giro per l’Italia. "A Faenza è iniziata la crescita dei miei due figli – spiega – e anche mia moglie si trova molto bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

