Il fuoco devasta la Capitanata 33 incendi al giorno dall' inizio di giugno | La mano dell' uomo ha giocato un ruolo determinante

Preoccupazione e indignazione. Sono i due sentimenti generati dalla scia di incendi che hanno colpito gravemente la provincia di Foggia nelle ultime settimane. Dall'inizio di giugno al 15 luglio, si sono registrati 979 incendi, con una media di 33 al giorno. Dato in costante aggiornamento, se si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Sabato d’incendi, a Roma e provincia più di 60 interventi in un giorno - Roma brucia ancora. Come ogni anno, l’estate nel territorio della Capitale ed in quello della città metropolitana è scandita dal succedersi incalzante di incendi.

Sessanta ettari andati in fumo in un solo giorno: ad Agrigento è emergenza incendi - Circa 60 ettari andati in fumo. Aria irrespirabile, puzza di fumo che persisteva anche diverse ore dopo che le fiamme erano state domate, diversi focolai sparsi su tutto il territorio e super lavoro per vigili del fuoco e uomini della forestale regionale che si sono adoperati fino allo sfinimento.

TOSCANA - Il punto della Regione nell’ultimo giorno di giugno: oggi sette incendi boschivi, i più importanti nel senese. Si ricorda che la Regione Toscana ha istituito su tutto il territorio, dal 21 giugno al 31 agosto, il divieto assoluto di abbruciamento di residui v Vai su Facebook

