Il fumo poi l' evacuazione | terrore a bordo di un Boeing dell' American Airlines

La paura a bordo è stata tanta: un Boeing 737 Max 8 dell' American Airlines ha interrotto il decollo mentre era sulla pista dell'aeroporto internazionale di Denver per un "problema meccanico" probabilmente dovuto a una malfunzionamento del carrello dell'aereo, principalmente a uno pneumatico. Cosa è successo. Sui media americani sono stati pubblicati alcuni video che riguardano il momento dell'evacuazione: fumo tutt'attorno al Boeing con l'attivazione automatica degli scivoli d'emergenza e le fiamme visibili sotto il velivolo. Una persona è stata trasportata in ospedale dopo l'incidente, come riferito dall'aeroporto internazionale di Denver, ma le condizioni non sembrano preoccupanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il fumo, poi l'evacuazione: terrore a bordo di un Boeing dell'American Airlines

