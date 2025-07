Il fondamentalismo islamico e le pratiche violente che spaventano l’Italia | dalle molestie alla celebrazione dei martiri

Il fondamentalismo islamico continua a spaventare l’Europa. Anche l’Italia, che negli anni ha accolto diversi migranti dal Medio oriente, deve fare i conti con le forme di radicalizzazione che spesso creano gravi danni al tessuto sociale e della sicurezza interna. Qualche settimana fa Silvia Sardone e Anna Maria Cisint, eurodeputate per la Lega, hanno organizzato un presidio davanti al centro culturale milanese e musulmano “Imam Ali”, per denunciare la presenza di moschee irregolari sul territorio. Lo scopo dell’azione è anche stato quello di denunciare l’apologia del generale iraniano e islamista Qassem Soleimani, ucciso da un attacco missilistico americano il 3 gennaio 2020. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il fondamentalismo islamico e le pratiche violente che spaventano l’Italia: dalle molestie alla celebrazione dei martiri

