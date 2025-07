Il franchise di Fast & Furious ha attraversato un percorso di crescita e trasformazione nel corso di oltre vent’anni, passando da semplici film dedicati alle corse clandestine a una saga internazionale ricca di elementi di spionaggio e avventure spaziali. Questa evoluzione ha portato a una serie di successi e battute d’arresto, evidenziando come le dinamiche del cinema hollywoodiano possano influenzare anche il destino di un intero franchise. le origini e la nascita della saga. Il primo capitolo, The Fast and the Furious, uscito nel 2001, si presentava come un thriller criminale con scene di corsa su strada molto coinvolgenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il film più perfetto di fast & furious è anche il meno fortunato